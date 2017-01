Sneak Peek: Trailer zu "Die Reste meines Lebens"

"Es kommt immer alles so, wie es kommen soll." Diese Prophezeiung seines Großvaters ist der rote Faden im Leben von Schimon ( Christoph Letkowski ), der Hauptfigur in Jens Wischnewskis Tragikomödie "Die Reste meines Lebens" . Schimon hat die Liebe seines Lebens gefunden und seine Leidenschaft zur Musik zum Beruf gemacht. Doch dann wird er von einigen Schicksalsschlägen, u.a. stirbt seine Frau, heimgesucht. Doch Schimon glaubt daran, dass ihn das Leben immer wieder auffängt. Und tatsächlich verliebt er sich wenig später neu. Doch dann holen ihn die "Reste seines Lebens" ein. Camino Filmverleih startet "Die Reste meines Lebens" am 25. Mai in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

