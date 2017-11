Sneak Peek: Trailer zu "Das schweigende Klassenzimmer"

In seinem Buch "Das schweigende Klassenzimmer" hat Dietrich Garstka die persönlichen Erlebnisse von sich und seinen Klassenkameraden in der DDR im Jahr 1956 niedergeschrieben. An ihrem Gymnasium initiierten die Abiturienten damals eine Schweigeminute für die Opfer des Ungarn-Aufstands und geraten damit in die politischen Mühlen des noch jungen Staates. Lars Kraume hat "Das schweigende Klassenzimmer" mit Leonard Scheicher Michael Gwisdek und Burghart Klaußner in den Hauptrollen verfilmt Studiocanal startet den Film am 1. März in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

