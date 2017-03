Sneak Peek: Trailer zu "Das Ende ist erst der Anfang"

In "Das Ende ist erst der Anfang" inszeniert Bouli Lanners sich und Albert Dupontel als zwei Männer, die mit ihrem Pick-Up auf der Suche nach einem verlorenen Handy mit sensiblen Informationen sind, das sie orten und seinem Besitzer zurückbringen sollen. Während der Auftrag der beiden in der Einöde klar zu sein scheint, ist nicht zu durchschauen, was ein von Aurore Broutin und David Murgia gespieltes Pärchen oder ein Mann ( Philippe Rebbot ), der sich Jesus nennt und Wundmale an den Händen trägt, dort wollen. NFP startet "Das Ende ist erst der Anfang", der in der Berlinale -Sektion Panorama in diesem Jahr als bester Europäischer Film sowie mit dem Preis der Ökumenischen Jury ausgezeichnet worden war, am 11. Mai in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

