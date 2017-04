Sneak Peek: Trailer zu "Bob, der Baumeister - Das Mega Team - Der Kinofilm"

Lange, bevor Angela Merkel "Wir schaffen das" zum geflügelten Wort machte, war es bereits das Credo von "Bob, der Baumeister" und seiner Truppe. Seit 2001 ist Bob im deutschen Fernsehen unterwegs und bei so manchem kleinen Jungen zur Kultfigur geworden. Am 15. Juni startet "Bob, der Baumeister - Das Mega Team - Der Kinofilm" in den deutschen Kinos. X Verleih hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen