Sneak Peek: Trailer zu "Berlin Rebel High School"

1973 wurde die Schule für Erwachsenenbildung in Berlin gegründet. Sie bietet Schulabbrechern und denjenigen, die sich mit Autoritäten auf Kriegsfuß stehen, die Möglichkeit, einen Schulabschluss zu machen. Und das mit einem außergewöhnlichen Konzept, denn es gibt weder einen Rektor, noch Noten und die Lehrkräfte werden von den Schülerinnen und Schülern bezahlt. Ein Konzept, das sich bewährt hat. In seiner Dokumentation "Berlin Rebel High School" schaut Alexander Kleider hinter die Kulissen der Schule.Die FBW , die dem Film das Prädikat "besonders wertvoll" verliehen hat, erklärt: "Ein wichtiger, gesellschaftlich relevanter Film, der Diskussionen anregen kann und der zudem noch auf großartige Weise unterhält und berührt." Neue Visionen startet den Film am 11. Mai in den deutschen Kinos und hat jetzt den offiziellen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

