Sneak Peek: Trailer zu Arte-Dokureihe "Sterotyp"

Großansicht Gigolo ?Sweet Roy? lehrt Knackeboul in Italien die Kunst des Verführens Gigolo ?Sweet Roy? lehrt Knackeboul in Italien die Kunst des Verführens

Für die Dokureihe "Stereotyp" von Lilly Engel und Philipp Fleischmann hat der Schweizer Musiker und Moderator Knackeboul zehn europäische Länder bereist. Sein Ziel war es, zu ergründen, was an den Vorurteilen über die jeweilige Bevölkerung wirklich dran ist. Herausgekommen sind zehn 25-minütige Folgen, die Arte ab 29. Mai ausstrahlt. Den Anfang machen England und Italien; es folgen Frankreich und Deutschland am 30. Mai, Schweden und Spanien am 31. Mai, Österreich und die Niederlande am 1. Juni sowie die Schweiz und Griechenland am 2. Juni.Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack:

Quelle: Blickpunkt:Film

