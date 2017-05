Sneak Peek: Teaser zu "Borg vs. McEnroe"

Großansicht Ab 12. Oktober in den deutschen Kinos: "Borg/McEnroe" (Bild: Ascot Elite) Ab 12. Oktober in den deutschen Kinos: "Borg/McEnroe" (Bild: Ascot Elite)

Mit dem kühlen Schweden Björn Borg und dem hitzköpfigen Amerikaner John McEnroe standen sich 1980 im Finale des berühmtesten Tennisturniers der Welt in Wimbledon zwei Spieler gegenüber, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch die beiden waren sich näher, als man dachte. Das zeigt auch Janus Metz Pedersens Drama " Borg vs. McEnroe ", das Ascot Elite am 12. Oktober in die deutschen Kinos bringt. Die beiden Protagonisten werden darin von Sverrir Gudnason und Shia LaBeouf verkörpert. Jetzt wurde ein erster Teaser in OmU-Fassung veröffentlicht:

