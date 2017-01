Sneak Peek: Offizieller Trailer zu "Lommbock"

Großansicht Ab 23. März im Kino: "Lommbock" mit Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz (Bild: Wild Bunch) Ab 23. März im Kino: "Lommbock" mit Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz (Bild: Wild Bunch)

Mit "Lammbock" , der Geschichte um zwei von Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz gespielte Kiffer, die ihren Stoff unter dem Deckmantel eines Pizzalieferdiensts unter die Leute bringen, hat Christian Zübert vor 15 Jahren sein Regiedebüt gegeben. In der Fortsetzung "Lommbock" haben Bleibtreu und Gregorowicz ihre Rollen wieder übernommen. Während der von Bleibtreu gespielte Kai seiner Heimatstadt Würzburg treu geblieben ist und dort jetzt einen Asia-Lieferservice namens Lommbock betreibt, hat es den von Gregorowicz gespielten Stefan in die weite Welt hinaus gezogen. Um die Tochter eines der einflussreichsten Männer in den Arabischen Emiraten heiraten zu können, kehrt er nach Deutschland zurück, wo er auch gleich seinen alten Kumpel wieder trifft. Die Vergangenheit scheint die beiden einzuholen. Wild Bunch startet "Lommbock" am 23. März in den deutschen Kinos und hat jetzt den offiziellen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen