Sneak Peek: Offizieller Trailer zu "Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde"

Großansicht Ab 25. Mai in den deutschen Kinos: "Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde" (Bild: Universal) Ab 25. Mai in den deutschen Kinos: "Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde" (Bild: Universal)

Die ersten drei Leinwandabenteuer der Zwillingsschwestern Hanni und Nanni haben jeweils gut 850.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt. Am 25. Mai bringt Universal Pictures International Germany nun die vierte Verfilmung nach einer Vorlage von Enid Blyton , " Mehr als beste Freunde " in die Kinos. Jetzt wurde der Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

