Sneak Peek: Offizieller Trailer zu "Der junge Karl Marx"

In "Der junge Karl Marx" zeichnet Raoul Peck ein Porträt der Freundschaft zwischen Karl Marx ( August Diehl ) und Friedrich Engels ( Stefan Konarske ). Das Historiendrama feiert im Rahmen des Berlinale-Specials im Februar seine Weltpremiere und wird von Neue Visionen am 2. März in den deutschen Kinos gestartet. Jetzt wurde der offizielle Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

