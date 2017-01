Sneak Peek: Offizieller Trailer zu "Der Himmel wird warten"

Großansicht Ab 23. März in den Kinos: "Der Himmel wird warten" Ab 23. März in den Kinos: "Der Himmel wird warten"

In "Der Himmel wird warten" erzählt Marie-Castille Mention-Schaar die Geschichte zweier junger Mädchen, Mélanie und Sonia, die sich beide - aus unterschiedlichen Motiven - dem Dschihad anschließen wollen. Mélanie, weil sie einem Jungen folgt, den sie im Internet kennengelernt hat, Sonia, weil sie sich und ihrer Familie einen Platz im Paradies sichern will. Beide sind auf dem Weg nach Syrien und ihre Mütter kämpfen darum, dies zu verhindern. Neue Visionen startet "Der Himmel wird warten" am 23. März in den deutschen Kinos und hat jetzt den offiziellen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen