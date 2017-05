Sneak Peek: Offizieller Trailer zu "Blade Runner 2049"

Großansicht Ab 5. Oktober in den deutschen Kinos: "Blade Runner 2049" (Bild: Sony Pictures) Ab 5. Oktober in den deutschen Kinos: "Blade Runner 2049" (Bild: Sony Pictures)

Mehr als 30 Jahre mussten die "Blade Runner" -Fans auf eine Rückkehr von Harrison Ford als Rick Deckard warten. Am 5. Oktober wird es in den deutschen Kinos so weit sein - dann startet "Blade Runner 2049" . Deckard, der 30 Jahre lang in der Versenkung verschwunden war, wird von dem LAPD-Officer K ( Ryan Gosling ) auf dessen Suche nach einem lange versteckten Geheimnis, das die Menschheit ins Chaos stürzen könnte, aufgespürt.Hier der offizielle Trailer, der jetzt veröffentlicht wurde:

Quelle: Blickpunkt:Film

