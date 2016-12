Sneak Peek: Offizieller Teaser zu "Die versunkene Stadt Z"

Großansicht Ab 30. März 2017 in den deutschen Kinos: "Die versunkene Stadt Z" (Bild: Screenshot) Ab 30. März 2017 in den deutschen Kinos: "Die versunkene Stadt Z" (Bild: Screenshot)

Basierend auf David Granns Sachbuch erzählt James Grays Drama " "Die versunkene Stadt Z" " die Geschichte des britischen Wissenschaftlers Percy Fawcett ( Charlie Hunnam ), der Anfang der 1920er Jahre von der Existenz eines bis dato unbekannten Volksstammes im Amazonasgebiet überzeugt ist. Von seinen Kollegen verlacht, fährt er immer wieder in das Gebiet, um Beweise für seine These zu finden. Bis er 1925 auf mysteriöse Art und Weise verschwindet.Jetzt wurde der offizielle Teaser veröffentlicht: Studiocanal startet "Die versunkene Stadt Z" am 30. März 2017 in den deutschen Kinos.

Quelle: Blickpunkt:Film

