Sneak Peek: Offizieller "Baywatch"-Trailer

In der 1990er-Jahre-Kultserie " Baywatch " wurde David Hasselhoff als Rettungsschwimmer am Strand von Malibu zum Frauenschwarm. %Seth Gordon% hat nun u.a. Dwayne Johnson Zac Efron und Alexandra Daddario in Badehose und Badeanzug gesteckt - fertig war der "Baywatch"-Kinofilm Paramount startet ihn am 1. Juni in den deutschen Kinos. Jetzt wurde der offizielle Trailer veröffentlicht:

