Sneak Peek: Offizielle Trailer zu "All Eyez on Me"

Großansicht Ab 15. Juni in den deutschen Kinos: "All Eyez on Me" Ab 15. Juni in den deutschen Kinos: "All Eyez on Me"

Tupac Shakur war ein Gangsterrapper par excellence. Aufgewachsen als Farbiger in New York bekommt er schon früh einen Einblick in eine aus Drogen und der Unterdrückung durch die Polizeimacht geprägte Realität. Das bringt der Rapper später in seinen Texten zum Ausdruck; seine Alben verkaufen sich weltweit 75 Mio. Mal. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten, den Tupac gerät immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Nachdem er 1995 zum wiederholten Mal aus dem Gefängnis entlassen wird, veröffentlicht er sein Album "All Eyez on Me". So heißt auch Benny Booms Film über den Rapper, der im September 1996 auf offener Straße angeschossen wird und seinen Verletzungen wenige Tage später im Alter von 25 Jahren erliegt. Constantin Film startet "All Eyez on Me" am 15. Juni in den deutschen Kinos und hat jetzt zwei Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen