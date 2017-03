Sneak Peek: Noch einmal die Kurve bekommen

Großansicht Shirley MacLaine und Amanda Seyfried in "Zu guter Letzt" (Bild: Tobis Film) Shirley MacLaine und Amanda Seyfried in "Zu guter Letzt" (Bild: Tobis Film)

Späte Einsicht ist besser als keine: Getreu diesem Motto brilliert Shirley MacLaine als ausgemachte Kratzbürste in " Zu guter Letzt ". In dem Film spielt sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die ihr Leben lang nichts dem Zufall überlassen hat und nun auch ihr Ableben, genauer gesagt ihren Nachruf, bis ins letzte Detail planen will. Helfen soll ihr dabei eine junge Journalisten, gespielt von " Mamma Mia! "-Star Amanda Seyfried . Das Problem: Niemand hat ein gutes Wort für die alte Dame übrig, die mit ihrer Kontrollsucht alle Leute um sich herum verprellt hat. Mit einer Versöhnungsreise zu ihrer Tochter ( Anne Heche ) will sie nun noch einmal die Kurve bekommen. Jetzt wurde der deutsche Trailer zu der Komödie veröffentlicht:"Zu guter Letzt" startet am 13. April im Verleih von Tobis in den deutschen Kinos.

Quelle: Blickpunkt:Film

