Sneak Peek: Neuer Trailer zur Actionkomödie "Hot Dog"

Großansicht Matthias Schweighöfer und Til Schweiger in "Hot Dogs" (Bild: Warner Bros.) Matthias Schweighöfer und Til Schweiger in "Hot Dogs" (Bild: Warner Bros.)

In Torsten Künstlers Actionkomödie "Hot Dog" spielen Til Schweiger und Matthias Schweighöfer ein ungleiches Duo auf heikler Mission: Schweiger gibt den knallharten GSG-10-Ermittler Luke, Schweighöfer den schüchternen Nerd Theo, der endlich mal von seinem Schreibtisch weg will. Gemeinsam sollen sie die entführte Präsidententochter Mascha ( Lisa Tomaschewsky ) befreien, was dadurch nicht gerade leichter wird, dass Theo sich in sie verliebt... Warner Bros. startet "Hot Dog", der sich auf dem AFM schon sehr gut ins Ausland verkauft hat ( wir berichteten ), am 18. Januar in den deutschen Kinos und hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

