Sneak Peek: Neuer Trailer zu "You Are Wanted"

Großansicht Matthias Schweighöfer in "You Are Wanted" (Bild: 2016 Pantaleon Films / Warner Bros.) Matthias Schweighöfer in "You Are Wanted" (Bild: 2016 Pantaleon Films / Warner Bros.)

Mit "You Are Wanted" hat Matthias Schweighöfer das erste deutsche Amazon-Original inszeniert. Er spielt darin den jungen Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke, dessen Leben völlig aus den Fugen gerät, als jemand seine persönlichen Daten hackt und seine Lebensgeschichte neu schreibt. Er wird vom BKA verdächtigt, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein und selbst seine Frau ( Alexandra Maria Lara ) beginnt, an ihm zu zweifeln. Als auch noch sein Kind bedroht wird, beschließt Lukas, sich zu wehren und findet in der ebenfalls Hackern zum Opfer gefallenen Lena Arendt ( Karoline Herfurth ) eine Verbündete."You Are Wanted" startet am 17. März exklusiv bei Amazon Prime Video. Jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen