Sneak Peek: Neuer Trailer zu "Wer ist Daddy?"

In Lawrence Shers Komödie "Wer ist Daddy?" spielen Owen Wilson und Ed Helms die beiden Brüder Kyle und Peter, die von ihrer Mutter in dem Glauben gelassen wurden, ihr Vater sei gestorben. Als sich das eines Tages als Lüge herausstellt, wollen sich die zwei ihren Daddy unbedingt finden. Doch das ist gar nicht, wo ihre Mutter in ihrer Jugend doch nichts hat anbrennen lassen. Warner Bros. Pictures Germany startet "Wer ist Daddy?" am 25. Januar in den deutschen Kinos und hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht:

