Sneak Peek: Neuer Trailer zu "Unter deutschen Betten"

Großansicht Veronica Ferres (li.) und Magdalena Boczarska in "Unter deutschen Betten" (Bild: Twentieth Century Fox / Hagen Keller) Veronica Ferres (li.) und Magdalena Boczarska in "Unter deutschen Betten" (Bild: Twentieth Century Fox / Hagen Keller)

In Jan Fehses Komödie "Unter deutschen Betten" spielt Veronica Ferres die in die Jahre gekommene Schlagersängerin Linda Lehmann, die nach einen One-Hit-Wonder auf ein Comeback hofft. Vergeblich, wie sich herausstellt. Und auch ihr Produzent und Freund, gespielt von Heiner Lauterbach hat längst ein neues Schlagersternchen entdeckt. Einzig ihre ehemalige Putzfrau Justyna ( Magdalena Boczarska ) kümmert sich um sie und nimmt sie mit zum putzen. Doch dafür ist Linda völlig ungeeignet und bringt Justynas Leben mächtig durcheinander. Twentieth Century Fox of Germany startet "Unter deutschen Betten" am 5. Oktober in den deutschen Kinos und hat jetzt den zweiten Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen