SNEAK PEEK: Neuer Trailer zu "Ready Player One"

Großansicht Trailerpremiere von "Ready Player One" (Bild: Warner/Jaap Buttendijk) Trailerpremiere von "Ready Player One" (Bild: Warner/Jaap Buttendijk)

Ein neuer Trailer zu "Ready Player One" stellt die Protagonisten und VR-Welt in Steven Spielbergs Science-Fiction-Film vor. In "Ready Player One" kämpft ein von Tye Sheridan gespielter junger Mann in einer dystopischen Zukunft in einem seine Realität bestimmenden VR-Spiel um eine bessere Zukunft. Spielberg-Regular Mark Rylance spielt den Erfinder der VR-Welt. Warner startet die Verfilmung von Ernest Clines Bestseller am 5. April 2018 in den deutschen Kinos. Einen Eindruck können Sie hier gewinnen:

Quelle: Blickpunkt:Film

