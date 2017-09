Sneak Peek: Neuer Trailer zu Netflix-Original "Unsere Seelen bei Nacht"

Großansicht Robert Redford und Jane Fonda in "Unsere Seelen bei Nacht" (Bild: Netflix) Robert Redford und Jane Fonda in "Unsere Seelen bei Nacht" (Bild: Netflix)

In der Bestsellerverfilmung "Unsere Seelen bei Nacht" spielen Robert Redford und Jane Fonda zwei Nachbarn in einer Kleinstadt in Colorado, die nach dem Tod ihrer Lebenspartner alleine leben. Eines Tages beschließt die von Fonda gespielte Addie, bei ihrem Nachbarn Louis zu klingeln und schlägt ihm vor, ob er denn nicht hin und wieder bei ihr übernachten wolle. Die beiden liegen Nacht für Nacht nebeneinander und plaudern über ihr Leben. Bei den Bewohnern des Städtchen Holt stoßen sie damit auf Misstrauen und Argwohn."Unsere Seelen bei Nacht" feierte bei den Filmfestspielen in Venedig seine Premiere und wird ab 29. September bei Netflix zu sehen sein. Jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

