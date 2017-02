Sneak Peek: Neuer Trailer zu "Kong: Skull Island"

Großansicht Ab 9. März in den deutschen Kinos: "Kong: Skull Island" (Bild: Warner) Ab 9. März in den deutschen Kinos: "Kong: Skull Island" (Bild: Warner)

In Jordan Vogt-Roberts' "King Kong"-Prequel "Kong: Skull Island" macht sich eine Gruppe von Wissenschaftlern und Soldaten auf zu einer noch unerforschten Insel im Pazifik. Sie soll von Kong, einem riesigen Affen, bewohnt sein. Dessen Kräften haben die Wissenschaftler auch mit ihren Waffen und ihrem Wissen nichts entgegen zu setzen. Warner Bros. Pictures Germany startet "Kong: Skull Island" am 9. März in den deutschen Kinos und hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

