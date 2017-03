Sneak Peek: Neuer Trailer zu "Ich - Einfach unverbesserlich 3"

Großansicht In "Ich - Einfach unverbesserlich 3" trifft Gru (li.) seine lange vermissten Zwillingsbruder Dru wieder (Bild: Universal Pictures) In "Ich - Einfach unverbesserlich 3" trifft Gru (li.) seine lange vermissten Zwillingsbruder Dru wieder (Bild: Universal Pictures)

Die ersten beiden Teile des Animationsspaßes "Ich - Einfach unverbesserlich" haben zusammen mehr als sechs Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt. Im dritten Teil , den Universal Pictures International Germany am 6. Juli in den deutschen Kinos startet, feiert der ehemalige Schurke Gru ein Comeback. Er findet seinen lange vermissten Zwillingsbruder Dru wieder, der mit ihm ein letztes Ding drehen will. Jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen