Sneak Peek: Neuer Trailer zu "Ghost in the Shell"

Großansicht Scarlett Johansson in "Ghost in the Shell" (Bild: Paramount) Scarlett Johansson in "Ghost in the Shell" (Bild: Paramount)

In Rupert Sanders' Manga-Verfilmung "Ghost in the Shell" spielt Scarlett Johansson den Mensch-Maschine-Hybriden Major, der die Eliteeinheit Sektion 9 anführt. Diese sieht sich in ihrem Kampf gegen die gefährlichsten Kriminellen und Extremisten eines Tages mit einem Gegenspieler konfrontiert, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Cyber-Technologien des Konzerns Hanka Robotics zu vernichten. Paramount startet "Ghost in the Shell" am 30. März in den deutschen Kinos. Jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

