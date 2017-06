Sneak Peek: Neuer Trailer zu "Ferdinand - Geht stierisch ab"

Ferdinand, die Hauptfigur in Carlos Saldanhas Animationsspaß "Ferdinand - Geht stierisch ab" ist ein Prachtkerl von einem Stier, der friedlich auf einem kleinen Bauernhof aufwächst. Eines Tages wird er für einen Stierkampf verpflichtet und muss von dort weg. Doch auf dieses Spektakel hat der friedfertige Riese so gar keine Lust. Also beschließt er, zusammen mit einigen anderen Tieren aus der Farm auszubüchsen und dorthin zurückzukehren, wo er aufgewachsen ist. Eine turbulente Reise beginnt. Twentieth Century Fox of Germany startet "Ferdinand - Geht stierisch ab" am 21. Dezember in 3D in den deutschen Kinos und hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

