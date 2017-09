Sneak Peek: Neuer Trailer zu "Early Man"

Ab 26. April in den deutschen Kinos: "Early Man" (Bild: Studiocanal)

Der gewitzte Steinzeitmensch Dug und sein Kumpel, das prähistorische Wildschwein Hognob, sind die Hauptfiguren in Nick Parks Stop-Motion-Animationsabenteuer "Early Man" , mit dem Aardman und Studiocanal ihre Zusammenarbeit nach "Shaun das Schaf - Der Film" fortsetzen. Gemeinsam wollen die beiden Dugs Stamm dazu bringen, den Kampf gegen die überheblichen Bronzezeitmenschen aufzunehmen. Studiocanal startet "Early Man" am 26. April 2018 in den deutschen Kinos und hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

