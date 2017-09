Sneak Peek: Neuer Teaser zu "Fack Ju Göhte 3"

Großansicht Ab 26. Oktober in den deutschen Kinos: "Fack Ju Göhte 3" (Bild: Constantin Film Verleih) Ab 26. Oktober in den deutschen Kinos: "Fack Ju Göhte 3" (Bild: Constantin Film Verleih)

Die ersten beiden Teile von "Fack Ju Göhte" haben zusammen rund 15 Mio. Besucher in die Kinos gelockt. Im dritten und letzten Teil , der am 26. Oktober in die deutschen Kinos kommt, steht die von Aushilfslehrer Zeki Müller ( Elyas M'Barek ) unterrichtete Klasse kurz vor dem Schulabschluss - wie man sich vorstellen kann, kein leichtes Unterfangen. Constantin Film hat jetzt das Teaserplakat und einen zweiten Teaserclip veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

