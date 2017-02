Sneak Peek: Netflix' nächster Angriff auf das Kino

Großansicht Will Smith ist der Star in "Bright" (Bild: Kurt Krieger) Will Smith ist der Star in "Bright" (Bild: Kurt Krieger)

Während der Oscar-Verleihung hat Netflix einen ersten Teaser für sein nächstes Prestigeprojekt veröffentlicht: Im Fantasy-Krimi "Bright" kämpft Will Smith als Cop an der Seite eines Orks ( Joel Edgerton ) gegen dunkle Mächte. Zum Cast zählen zudem u.a. Noomi Rapace und Lucy Fry , Regie führt David Ayer , der mit Will Smith gerade erst an " Suicide Squad " arbeitete. Die DC-Adaption spielte weltweit gut 745 Mio. Dollar ein. Netflix ließ sich "Bright" 90 Mio. Dollar kosten.Dass eine derart teure Produktion ihr Debüt nicht auf der großen Leinwand erlebt, unterstreicht Netflix in dem kurzen Teaser mit einem klaren Seitenhieb gegen das Kino. So heißt es dort zunächst "Only in...", bevor sich der Schriftzug zu "Only on..." verwandelt, gefolgt vom Netflix-Logo.

Quelle: Blickpunkt:Film

