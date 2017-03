Sneak Peek: Netflix enthüllt "Dark"-Teaser

Großansicht Ihren Drehstart feierte die Serie "Dark" im Oktober 2016 (Bild: Julia Terjung) Ihren Drehstart feierte die Serie "Dark" im Oktober 2016 (Bild: Julia Terjung)

Parallel zu einer großen Netflix -Konferenz in Berlin hat der Streaminggigant den Teaser zu seiner ersten deutschen Original-Serie veröffentlicht.Schöpfer und Showrunner der aus zehn einstündigen Folgen bestehenden Serie "Dark", in der das Leben von vier Familien in einer deutschen Kleinstadt völlig aus den Fugen gerät, als zwei der Kinder verschwinden, sind Baran bo Odar , der auch Regie führt, und Jantje Friese , die die Drehbücher geschrieben hat. Als Executive Producer bei "Dark" sind Max Wiedemann Quirin Berg und Justyna Muesch Wiedemann & Berg ). "Dark" soll im vierten Quartal 2017 exklusiv bei Netflix Premiere feiern.

Quelle: Blickpunkt:Film

