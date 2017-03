Sneak Peek: Karibisches Mega-Spektakel

Großansicht Javier Bardem gibt in "Salazars Rache" den Schurken (Bild: Walt Disney) Javier Bardem gibt in "Salazars Rache" den Schurken (Bild: Walt Disney)

Rund sechs Jahre ist es her, dass Johnny Depp zuletzt in seiner Paraderolle als Captain Jack Sparrow in See stach - und mit " Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten " weltweit über eine Milliarde Dollar einspielte. In Deutschland zog der vierte Teil zwar die wenigsten Besucher der Blockbuster-Reihe an, kam aber dennoch auf knapp 4,4 Mio. verkaufte Tickets.Am 25. Mai heißt es nun wieder "Segel setzen!", denn dann bringt Walt Disney " in die Kinos. Und der fünfte Teil - der als großes Finale angepriesen wird - scheint einen echten Höhepunkt der Reihe darzustellen, darauf lassen zumindest die ersten Bilder schließen. Nachdem es bereits zum Super Bowl neues Material gab, hat Disney heute den ersten Langtrailer veröffentlicht:

