Sneak Peek: Junges, wildes Kino

Mit " Axolotl Overkill ", der Adaption ihres kontroversen Bestsellers, sorgte Helene Hegemann bereits in Sundance für Aufsehen, wo ihr Film in der "World Cinema Dramatic Competition" lief und mit einem Kamerapreis für Manuel Dacosse ausgezeichnet wurde.Das vom Constantin -Label Alpenrot produzierte Werk erzählt die Geschichte der 16-Jährigen Mifti (gespielt von Jasna Fritzi Bauer ), die nach dem Tod ihrer Mutter eine Obsession für eine ältere Frau aus einem anderen Milieu entwickelt und in die Berliner Techno- und Drogenszene abtaucht."Axolotl Overkill" startet am 29. Juni im Verleih der Constantin in den deutschen Kinos.

