Sneak Peek: Erster Trailer zu "Unter deutschen Betten"

Großansicht Am Set von "Unter deutschen Betten" (v.l.n.r.): Heiner Lauterbach, Vincent de La Tour (Geschäftsführer Twentieth Century Fox of Germany), Hauptdarstellerin Veronica Ferres, Magdalena Prosteder (Fox International Productions), Germar Tetzlaff (Gesamtleitung lokale Produktionen, Twentieth Century Fox of Germany), Regisseur Jan Fehse, Produzentin Nina Maag und Autor Holger Schlageter. (Bild: Twentieth Century Fox) Am Set von "Unter deutschen Betten" (v.l.n.r.): Heiner Lauterbach, Vincent de La Tour (Geschäftsführer Twentieth Century Fox of Germany), Hauptdarstellerin Veronica Ferres, Magdalena Prosteder (Fox International Productions), Germar Tetzlaff (Gesamtleitung lokale Produktionen, Twentieth Century Fox of Germany), Regisseur Jan Fehse, Produzentin Nina Maag und Autor Holger Schlageter. (Bild: Twentieth Century Fox)

In Jan Fehses "Unter deutschen Betten" spielt Veronica Ferres die Sängerin Linda Lehmann, die nach einem Hit vom großen Aufstieg träumt. Doch daraus wird nichts und auch ihr Comeback scheitert. Auch ihr Freund und Produzent, gespielt von Heiner Lauterbach , hat sich längst ein jüngeres Sternchen gesucht und die einzige, die sich ihrer annimmt, ist Lindas Putzfrau Justyna. Mit ihr, deren Namen sie bis dato nicht einmal kannte, muss Linda nun putzen gehen. Doch dabei stehen ihr mangelndes Talent und ihre Arroganz im Weg. Twentieth Century Fox of Germany startet "Unter deutschen Betten" am 5. Oktober in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

