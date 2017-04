Sneak Peek: Erster Trailer zu Sönke Wortmanns "Sommerfest"

Lukas Gregorowicz und Anna Bederke in Sönke Wortmanns "Sommerfest" (Bild: X Verleih AG)

In Sönke Wortmanns "Sommerfest" , der Verfilmung von Frank Goosens gleichnamigem Erfolgsroman, spielt Lukas Gregorowicz den in München mäßig erfolgreichen Theaterschauspieler Stefan, der nach zehn Jahren zurück in seine Heimatstadt Bochum kommt, um dort den Haushalt seines verstorbenen Vaters aufzulösen. Eigentlich will er das in drei Tagen erledigt haben, doch dann trifft er viele Leute von früher - auch seine Jugendliebe Charlie ( Anna Bederke ). Eine Begegnung, vor der sich Stefan eigentlich drücken wollte. X Verleih startet "Sommerfest" am 29. Juni in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

