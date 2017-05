Sneak Peek: Erster Trailer zu "Coco"

Großansicht Ab 23. November in den deutschen Kinos: "Coco" (Bild: Pixar/Disney) Ab 23. November in den deutschen Kinos: "Coco" (Bild: Pixar/Disney)

In "Coco" , dem nächsten Animationsabenteuer aus dem Hause Disney Pixar , das Lee Unkrich und Darla K. Anderson inszeniert haben, entführen der neugierige Hund Dante und die Macht einer geheimnisvollen Gitarre das Kinopublikum in aufregende, unbekannte Welten voller schräger Typen, mitreißender Musik und Slapstick geladener Begegnungen.Am 23. November startet "Coco" in den deutschen Kinos. Jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

