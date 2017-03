Sneak Peek: Erster Trailer zu "Baby Driver"

Großansicht Ab 31. August in den deutschen Kinos: "Baby Driver" (Bild: Sony Pictures Releasing) Ab 31. August in den deutschen Kinos: "Baby Driver" (Bild: Sony Pictures Releasing)

In Edgar Wrights "Baby Driver" spielt Ansel Elgort einen jungen Mann, der sich als zuverlässiger Fahrer von Fluchtautos bei diversen Verbrechen einen Namen gemacht hat und der Beste in seinem Metier werden will. Sein Markenzeichen: er hat immer einen heißen Sound auf den Ohren. Als er seine von Lily James gespielte Traumfrau trifft, beschließt er jedoch, aus der Szene auszusteigen. Ein Gangsterboss ( Kevin Spacey ) zwingt ihn jedoch, bei einem zum Scheitern verurteilten Raubüberfall mit zu machen, und er muss für sein Tun gerade stehen. Sony startet "Baby Driver" am 31. August in den deutschen Kinos und hat jetzt einen ersten Trailer veröffentlicht:

