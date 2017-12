Sneak Peek: Erster Trailer zu "Alita: Battle Angel"

Seit fast zwei Jahrzehnten plant James Cameron eine Leinwandadaption des Kult-Mangas "Battle Angel Alita", nachdem ihn einst Guillermo del Toro mit dem Stoff vertraut gemacht haben soll. Schon im Jahr 2000 registrierte Fox eine Website namens battelangelalita.com, doch insbesondere die Arbeit an " Avatar " ließ Cameron keine Zeit für das Projekt und am Ende musste er die Regie in andere Hände legen - namentlich jene von Robert Rodriguez . Als Produzent (gemeinsam mit Jon Landau ) ist Cameron aber weiter an Bord. Alita: Battle Angel " spielt auf einer trostlosten, postapokalyptischen Erde. Dr. Dyson Ido ( Christoph Waltz ) findet dort auf einem Schrottplatz die Überreste eines weiblichen Cyborgs ( Rosa Salazar ), der - das stellt sich nach seiner Instandsetzung heraus - über ungeahnte Fähigkeiten verfügt. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht:"Alita: Battle Angel" startet in Deutschland am 19. Juli 2018 im Verleih von Fox

