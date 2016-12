Sneak Peek: Erster Trailer zu "Alien: Covenant"

Großansicht Ab 18. Mai 2017 in den deutschen Kinos: "Alien: Covenant" (Bild: Fox) Ab 18. Mai 2017 in den deutschen Kinos: "Alien: Covenant" (Bild: Fox)

In Ridley Scotts "Alien: Covenant" begibt sich die Besatzung der Covenant auf die Suche nach einem Planeten, wo dem sie annimmt, er sei das Paradies. Doch das Gegenteil ist der Fall: auf dem dunklen Planeten lauern Gefahren jenseits ihrer Vorstellungskraft. Twentieth Century Fox startet das "Prometheus" -Sequel am 18. Mai 2017 in den deutschen Kinos. Jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

