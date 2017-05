Sneak Peek: Er ist zurück - und besser denn je

Kenner des Actionklassikers " Terminator 2: Tag der Abrechnung " von James Cameron wissen: Der titelgebende "Judgment Day", an dem Skynet einen weltweiten Atomkrieg anzettelt, fiel auf den 29. August 1997. Und just zu diesem Datum - wenn auch 20 Jahre später - kommt der Blockbuster von James Cameron in einer neuen 3D-Fassung im Verleih von Studiocanal zurück in die deutschen Kinos, rund ein Vierteljahrhundert nach der Erstaufführung."Ich freue mich wahnsinnig über diese neue 3D Version: Eine ganze Generation von Fans konnte den Film bisher nur zu Hause schauen - jetzt haben sie die Chance ihn zu sehen, wo man es sollte: auf großer Leinwand im Kino! Und all denen, die ihn schon im Kino gesehen haben, verspreche ich: diese 3D Konvertierung ist ein komplett neues, aufregendes und immersives Seh-Erlebnis!", erklärt James Cameron. Wer den Film bereits auf der Berlinale sehen konnte, dürfte zustimmen: Er verspricht nicht zu viel.Jetzt hat Studiocanal einen neuen deutschsprachigen Trailer veröffentlicht, der gebührend auf das Erlebnis einstimmen soll:Der Vorverkauf für "Terminator 2: Tag der Abrechnung 3D" startet am 1. August.

Quelle: Blickpunkt:Film

