Sneak Peek: Einfach bärig!

Im Dezember 2014 begeisterte " Paddington " über zwei Mio. Kinobesucher in Deutschland. Bereits im kommenden November folgt nun das zweite große Leinwandabenteuer des tollpatschigen Kult-Bären, nachdem Studiocanal den Starttermin vorgezogen hat.Eigentlich klingt diesmal alles ganz einfach: Paddington versucht sich über Gelegenheitsjobs Geld für ein außergewöhnliches Geschenk zum 100. Geburtstag von Tante Lucy zu verdienen. Wer ihn kennt, weiß: Das geht nicht ohne Chaos ab.Unter der Regie von Paul King , der bereits den Erstling inszenierte, agiert der komplette Hauptcast des Vorgängers, bereichert um zwei prominente Neuzugänge: Hugh Grant und Brendan Gleeson . Nun hat Studiocanal den ersten Teaser zu " Paddington 2 " veröffentlicht:"Paddington 2" startet am 23. November im Verleih von Studiocanal in den deutschen Kinos.

