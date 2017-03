Sneak Peek: Ein Clown zum Fürchten

Großansicht Bill Skarsgard spielt den Clown Pennywise in "It" (Bild: Warner Bros.) Bill Skarsgard spielt den Clown Pennywise in "It" (Bild: Warner Bros.)

Er ist eine veritable Kultvorlage: Stephen Kings Horror-Bestseller "Es", in dem ein kindermordender Dämon in Gestalt eines Clowns namens Pennywise auftritt. Bereits 1990 wurde der Roman als TV-Zweiteiler verfilmt, nun folgt eine ebenfalls zweiteilige Kinoadaption, in der Bill Skarsgard (" Die Bestimmung - Allegiant ") in die Rolle von Pennywise schlüpft. Inszeniert wird "It" vom Argentinier Andres Muschietti , der 2013 mit dem Horrorthriller " Mama " einen höchst erfolgreichen Einstand als Kinoregisseur feierte. Entdeckt worden war er übrigens von Guillermo del Toro , den ein gleichnamiger Kurzfilm von Muschietti so nachhaltig beeindruckte, dass er ihm den Weg auf die große Leinwand ebnete. Sein Publikumsdebüt erlebte der erste Teaser zu "It" unlängst beim Festival SXSW, wo er Presseberichten zufolge auf große Begeisterung stieß. Nun hat Warner ihn auch online veröffentlicht."It" startet am 21. September im Verleih von Warner in den deutschen Kinos.

Quelle: Blickpunkt:Film

