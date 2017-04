Sneak Peek: Die Macht in Episode Acht

Rey erhält Jedi-Training von Luke Skywalker - zumindest das verrät der Teaser (Bild: Walt Disney)

Ein neues Jahr, ein neuer "Star Wars": Nach dem Spin-Off " Rogue One " geht es nun mit Epsiode VIII unter dem Titel " Star Wars: Die letzten Jedi " weiter. Walt Disney hat den Fans nun ein verfrühtes Ostergeschenk gemacht und anlässlich der in Orlando stattfindenden "Star Wars Celebration" den ersten Teaser veröffentlicht."Star Wars: Die letzten Jedi" startet in Deutschland am 14. Dezember im Verleih von Walt Disney.

Quelle: Blickpunkt:Film

