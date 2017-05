Sneak Peek: Die geheime Welt im Smartphone

Großansicht "Emoji - Der Film" kommt Anfang August (Bild: Sony Pictures Releasing) "Emoji - Der Film" kommt Anfang August (Bild: Sony Pictures Releasing)

Die Idee, einen kompletten Kinofilm um Ideogramme zu stricken, die vor allem in Kurznachrichten längere Begriffe ersetzen, mag auf den ersten Blick etwas bemüht wirken. Auch auf den zweiten. Aber der erste Trailer zu " Emoji - Der Film " beweist jede Menge Einfallsreichtum.Die Geschichte dreht sich um ein Emoji namens Gene. Gene unterscheidet sich von seinen Kollegen dadurch, dass es nicht auf einen Gesichtsausdruck beschränkt ist, sondern vor unterschiedlichen Ausdrücken förmlich platzt. Doch diese Fähigkeit erweist sich zunächst als Fluch und bringt Textopolis - die Stadt, in der alle Emojis wohnen und darauf hoffen, vom Nutzer ausgewählt zu werden - in allergrößte Gefahr. Doch sehen Sie selbst:Und hier noch der längere und deutlich anders gestrickte US-Trailer: Sony Pictures startet "Emoji - Der Film" am 3. August in den deutschen Kinos.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen