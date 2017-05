Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Thor: Tag der Entscheidung"

Großansicht Chris Hemsworth in "Thor: Tag der Entscheidung" (Bild: Marvel Studios) Chris Hemsworth in "Thor: Tag der Entscheidung" (Bild: Marvel Studios)

Die beiden Soloauftritte des hammerschwingenden Helden Thor haben zusammen gut 2,5 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt. Am 2. November startet Disney den dritten Teil, "Thor: Tag der Entscheidung" in den deutschen Kinos. Diesmal wird der erneut von Chris Hemsworth gespielte Titelheld weit weg von seiner Heimat, der durch die Tyrannei der skrupellosen Hela ( Cate Blanchett ) der Untergang droht, ohne seine mächtige Waffe gefangen gehalten. Im Wettlauf gegen die Zeit muss Thor den Weg zurück finden, um die Götterdämmerung noch stoppen zu können.Der US-Trailer hatte im April für einen Abrufrekord gesorgt ( wir berichteten ), jetzt wurde der deutsche Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

