Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "The Promise - Die Erinnerung bleibt"

Großansicht Ab 17. August in den deutschen Kinos: "The Promise - Die Erinnerung bleibt" (Bild: Capelight Pictures) Ab 17. August in den deutschen Kinos: "The Promise - Die Erinnerung bleibt" (Bild: Capelight Pictures)

Konstantinopel kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist der Schauplatz von Terry Georges Drama "The Promise - Die Erinnerung bleibt" Oscar Isaac spielt den Medizinstudenten Michael, der wie seine Umgebung im Chaos zu versinken droht. Eines Tages verliebt er sich in die Künstlerin Ana ( Charlotte Le Bon ), die mit ihrem Geliebten, dem amerikanischen Fernsehjournalisten Chris Myers ( Christian Bale ) aus Paris an den Bosporus gekommen war. Verbunden durch ihre armenischen Wurzeln entfacht sich zwischen beiden eine leidenschaftliche Liebe. Doch schon bald werden sie von der Realität des Krieges eingeholt und müssen aufgrund eines drohenden Genozids fliehen. Capelight Pictures startet "The Promise - Die Erinnerung bleibt" am 17. August in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen