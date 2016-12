Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Silence"

Großansicht Mit "Silence" liefert Martin Scorsese offenbar erneut ein Meisterwerk ab (Bild: Concorde) Mit "Silence" liefert Martin Scorsese offenbar erneut ein Meisterwerk ab (Bild: Concorde)

Mit großen Vorschusslorbeeren geht Martin Scorseses Silence " seinem morgigen US-Kinostart entgegen. Das auf dem hierzulande unter dem Titel "Schweigen" veröffentlichten Roman von Shusaku Endo basierende Historiendrama erzählt die Geschichte von zwei Jesuitenpatern ( Andrew Garfield und Adam Driver ), die im Japan des 17. Jahrhunderts ihren verschollenen Mentor ( Liam Neeson ) suchen. Dort erleben sie die brutale und unmenschliche Verfolgung der Christen durch die japanischen Machthaber.Das American Film Institute hat "Silence" bereits unter die zehn besten Filme des Jahres gewählt, das New York Times Magazin kürte ihn zum heißen Oscar-Kandidaten. Jetzt wurde der deutschsprachige Trailer veröffentlicht: Concorde startet "Silence" am 2. März 2017 in den deutschen Kinos.

Quelle: Blickpunkt:Film

