Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Power Rangers"

Großansicht Ab 23. März in den deutschen Kinos: "Power Rangers" (Bild: Studiocanal) Ab 23. März in den deutschen Kinos: "Power Rangers" (Bild: Studiocanal)

Bereits in den 1990er Jahren waren die "Power Rangers" im Fernsehen unterwegs gewesen, jetzt hat Dean Israelite sie für die große Leinwand inszeniert. Die "Power Rangers", das sind fünf völlig unterschiedliche Teenager, die gemeinsam die High School im US-Städtchen Angel Grove besuchen. Durch Zufall erwecken zwei von ihnen eine außerirdische Macht, die die Menschheit auslöschen will. Als die fünf plötzlich auf unerklärliche Weise zu Superkräften kommen, beschließen sie, den Kampf gegen die Bedrohung aufzunehmen. Doch dabei läuft ihnen die Zeit davon. Studiocanal startet "Power Rangers" am 23. März in den deutschen Kinos und hat jetzt den offiziellen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

