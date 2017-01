Sneak Peek: Deutscher Trailer zu Netflix-Original-Serie "Santa Clarita Diet"

In der Netflix-Originals-Serie "Santa Clarita Diet" spielen Drew Barrymore und Timothy Olyphant Sheila und Joel ein leidlich erfolgreiches Immobilienmakler-Pärchen aus Santa Clarita, einem Vorort von Los Angeles, deren Ehe mit der Zeit an Schwung verloren hat. Als mit Sheila eine drastische Verwandlung passiert, wird alles anders...."Santa Clarita Diet" startet am 3. Februar bei Netflix. Heute wurde der deutsche Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

