Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Mr. Long"

In seinem Berlinale-Wettbewerbsbeitrag "Mr. Long" hat Sabu Chen Chang als taiwanesischen Auftragskiller inszeniert, der in einer japanischen Vorstadt strandet, nachdem seine Mission misslungen war. Er hat noch fünf Tage, um das Geld für die Rückreise aufzutreiben. Dabei erhält er Hilfe von dem kleinen Jun (Runyin Bai) und eine Garküche wird für "Mr. Long", wie ihn die Bewohner des Städtchens nennen, zu seinem zweiten Standbein. Doch bald holt ihn seine Vergangenheit ein. Rapid Eye Movies startet "Mr. Long" am 14. September in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

