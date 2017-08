Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Lady Macbeth"

In William Oldroyds Mitte des 19. Jahrhunderts in England spielendem Kostümfilm "Lady Macbeth" schlüpft Florence Pugh in die Rolle der jungen, die mit einem verbitterten und deutlich älteren Mann verheiratet wird. In einem herzlosen Umfeld vereinsamt Katherine zusehends. Ihre Lebensgeister kehren erst wieder zurück, als ihr Mann auf Reisen geht. Katherine beginnt eine Affäre mit einem Gutsarbeiter und ist auch dann nicht bereit, ihr neues Glück wieder aufzugeben, als ihr Mann zurückkehrt und ihr Geheimnis entdeckt. Koch Media startet "Lady Macbeth" am 2. November in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

